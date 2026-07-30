Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепропетровской и Полтавской областям

В ночь на 30 июля российские войска массированно атаковали Украину ракетами и ударными дронами. В Киеве в результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщила Государственная службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). В Святошинском районе загорелось пятиэтажное нежилое здание и гаражный кооператив, а в Оболонском – рынок. В Киевской области был разрушен частный жилой дом, пострадали пять человек, включая ребенка. Во Львове прогремело несколько взрывов и загорелись многоэтажные жилые дома на улицах Патона и Выговского. По данным главы Львовской области Максима Козицкого, 15 человек пострадали, из них 14 были госпитализированы. «Под завалами дома на улице Патона остаются люди. Продолжается спасательная операция. Жители помогают спасателям расчищать завалы», – написал глава Львова Андрей Садовый.

В поселке Радушное Днепропетровской области в ходе обстрела были полностью разрушены два частных дома, а еще пять – повреждены. Вспыхнули несколько пожаров. Погибли пять человек, включая двух детей, восемь пострадали. Под завалами могут находиться еще пять человек, сообщили в ГСЧС. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что оборвалась жизнь целой многодетной семь Вороновых. В Полтавской области российская армия ударила беспилотниками по складским помещениям одного из предприятий, заявил глава областной администрации Виталий Дякивнич. «К сожалению, один человек погиб», – написал он в телеграм-канале. Также, по его словам, под удар попал терминал «Новой почты». Обошлось без пострадавших.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия подготовилась к очередному массированному воздушному удару и может нанести его ночью. По его словам, важно, чтобы партнеры Киева понимали, что происходит и что от их готовности или неготовности помочь ракетами для ПВО напрямую зависит защита жизни людей. «Прежде всего это касается Соединенных Штатов и тех партнеров, которые располагают ракетами для систем Patriot и могут ими поддержать нашу оборону. Каждый из партнеров знает, что необходимо, и точно понимает последствия промедления», – отметил Зеленский.

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