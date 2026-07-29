Рубен Меликян: Дело против Католикоса – клеймо на каждом армянине 

Уголовное дело, инициированное этими властями в отношении Католикоса Всех Армян Гарегина II клеймо для каждого представителя армянской нации, если у него есть национальное самосознание. Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Рубен Меликян.

«ARD/0444/01/26 — это не просто уголовное дело, а настоящее клеймо для каждого представителя армянской нации, если у него есть национальное самосознание.

В рамках уголовного дела, датированного этим номером, так называемое «армянское» государство поставило на место обвиняемого и судит преемника апостола Фаддея, 132-го преемника престола святого Григория Просветителя, Католикоса всех армян Гарегина II. Это уже неизгладимое клеймо», — написал Меликян.

В Генпрокуратуре подтвердили факт отправки дела в суд. «Обвинительное заключение по делу шести епископов и Католикоса Всех Армян подтверждено и направлено в суд», — сообщили в ведомстве АрмИнфо.

Напомним, что в феврале текущего года прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян Гарегина II, его выезд из страны запрещен. Дело возбуждено по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с лишением сана Армана Сарояна. Прокурором по уголовному делу был назначен Хачатур Галстян. По делу проходят еще несколько высокопоставленных священнослужителей.

Отметим, что власти Армении с мая 2025 года развернули активную антицерковную политику и добиваются ухода Католикоса Всех Армян Гарегина Второго, который избирается на эту должность на пожизненный срок. В рамках этой кампании гонениям подвергаются как представители духовенства, так и граждане, выступающие в поддержку Церкви.

АрмИнфо