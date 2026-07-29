Рубинян вводит ограничения профессиональной деятельности СМИ – Марианна Каграманян

Рубен Рубинян, еще не вступив в полномочия председателя НС, решил ограничить профессиональную деятельность СМИ. Об этом написала пресс-секретарь и избранный депутат от партии «Сильная Армения» Марианна Каграманян.

«Сегодня он подписал беспрецедентное позорное решение, которое фактически ограничивает работу СМИ на территории НС и делает ее практически невозможной.

— Решением «Об утверждении правил безопасности, действующих на территории и в здании резиденции НС» фактически ограничивается свободное передвижение аккредитованных в парламенте журналистов. Для их работы выделяется специальное отдельное место.

— В «зонах особого контроля» работа журналиста вообще запрещается.

Создаются дополнительные административные препятствия для освещения заседаний комиссий НС.

Для освещения заседаний комиссий вводится регистрация журналистов, которая должна быть представлена не позднее чем за 2 часа до начала заседания. Такого никогда не существовало.

Фактически журналистам запрещается вести видеосъемку с балкона зала заседаний НС. Это означает, что, когда прямая трансляция НС будет отключена, СМИ уже не смогут вести видеосъемку происходящего в зале.

Запрещается вести аудио- и видеозапись или фотографировать сотрудников ППС при исполнении ими своих обязанностей. Это ограничение, по сути, направлено на то, чтобы не фиксировать и не документировать выполнение возможных незаконных указаний.

Эти ограничения никак не могут быть обоснованы как необходимые и соразмерные меры для обеспечения безопасности.

Это просто ограничения свободы слова и печати, потому что свобода слова включает также право журналистов собирать и распространять информацию, представляющую общественный интерес, в том числе и особенно о деятельности парламента.

К своему сообщению депутат приложила текст решения и ссылку на публикацию, посвященную новым правилам.

News.am