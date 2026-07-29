Рубинян заявил, что «новые ужесточения и ограничения» в НС действуют с 2021 года

«Новые и беспрецедентные ужесточения и ограничения» профессиональной деятельности журналистов в НС действуют с 2021 года. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-спикер НС Рубен Рубинян.

«К сведению журналистов.

«Новые и беспрецедентные ужесточения и ограничения» профессиональной деятельности журналистов в НС действуют с 2021 года.

Среди новых изменений, внесённых в решение о правилах безопасности в здании НС, не было изменений, касающихся журналистской деятельности, тем более её ограничения.

Уважаемые журналисты, вы могли бы сами это выяснить, посвятив всего 5 минут своего драгоценного времени сравнению прежних правил с изменёнными правилами», – написал он.

News.am