В Евросоюзе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван выйдет из ЕАЭС, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

«По поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза. Подчеркивается, что обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость «гребущих» в сторону ЕС армянских властей», — говорится в сообщении СВР.

В то же время, как отмечают в пресс-бюро СВР, в Европе признают, что нарастающие экономические проблемы в ЕС не позволят компенсировать Армении миллиардные издержки в случае выхода из ЕАЭС.

«В евроструктурах признают, что нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийской санкционной политикой и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну на Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки»,- говорится в сообщении СВР.

В СВР также говорится, что многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям.

При этом многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям», — говорится в сообщении.

Наряду с этим пресс-бюро Службы внешней разведки России указывает на то, что ЕС уже сейчас требует от Армении сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов.

«Вместе с тем брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке. Пробуксовку с оказанием конкретной помощи есовцы намерены объяснять тем, что присоединение к ЕС будет полностью зависеть от Еревана и его «достижений» на пути евроинтеграции. В частности, от правительства Н. Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов», — говорится в сообщении.

По данным СВР, поощрять такую линию предполагается за счет манипуляций перспективами либерализации визового режима для армянских граждан и обещаниями в «прекрасном далеком» превратить Армению в «процветающий перекресток мира».

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