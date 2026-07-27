«За последние десять дней Россия столкнулась с дипломатическими протестами со стороны трех стран. Эти страны расположены в разных частях света, где Россия пытается расширить, сохранить или восстановить свое влияние и присутствие». Об этом говорится в публикации Службы внешней разведки Украины.

«Это Индия, Азербайджан и Ботсвана. По разным причинам правительства этих стран выразили недовольство действиями России, что свидетельствует о дальнейшей потере ею своего глобального авторитета.

Индия выразила обеспокоенность по поводу удара российских крылатых ракет по сухогрузу MV Golden Leo, когда он выходил из Одесского порта. В результате атаки погибли четыре гражданина Индии. Министерство иностранных дел страны выразило России решительный протест и подчеркнуло, что удары по торговым судам и гибель мирных жителей неприемлемы.

Подобная риторика иллюстрирует своего рода тектонический сдвиг в отношениях между странами, которые до недавнего времени считались близкими партнерами. В то же время эти события значительно сужают дипломатические возможности России в рамках ее заявленного «поворота на Восток», разрушая давние связи и превращая Москву в государство-изгой.

Азербайджан фактически положил конец региональному доминированию России на Южном Кавказе. Баку направил в Москву ноту протеста в связи с атакой РФ на автозаправочную станцию азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области. Азербайджан категорически потребовал всестороннего расследования и призвал к «соблюдению международных обязательств по защите гражданских объектов».

Позже президент Азербайджана официально заявил о готовности страны полностью заменить Россию на европейском нефтегазовом рынке. Это еще раз подчеркнуло потерю РФ статуса надежного энергетического партнера и полноправного члена ведущих европейских институтов — роли, которую страна когда-то считала своей.

Россия также пострадала от действий своих африканских партнеров. Ботсвана выпустила официальное заявление по поводу «тревожного роста случаев мошеннической вербовки граждан страны для участия в боевых действиях на стороне России в войне против Украины». Это заявление не только послужило очередным обвинением со стороны международного сообщества в адрес России в нарушении мирового порядка и Устава ООН, но и подчеркнуло серьезность кадрового кризиса в Министерстве обороны России.

В результате агрессивное поведение России все больше отпугивает международных партнеров от сотрудничества с Москвой. Мир осознает «токсичность» любых потенциальных будущих отношений с Кремлем и постепенно пытается дистанцироваться от России», — отметили в Службе внешней разведки Украины.

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