США и Саудовская Аравия атаковали объекты в Ираке, связанные с КСИР

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов и Саудовской Аравии атаковали объекты в восточной части Ирака, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана, заявило Центральное командование ВС США.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что «силы КСИР запустили несколько баллистических ракет с территории Ирана в попытке внезапного нападения на американские войска, базирующиеся на Ближнем Востоке».

Командование утверждает, что атаки на силы США не увенчались успехом.

«Истребители США и Саудовской Аравии нанесли удары по многочисленным объектам материально-технического обеспечения террористов и складам оружия на востоке Ирака в качестве решительного ответа на более чем 30 атак беспилотников КСИР за последние 72 часа», – говорится в сообщении CENTCOM, опубликованном в соцсети X.

«С февраля по апрель 2026 года террористические формирования, связанные с Ираном, предприняли более 600 попыток нападения на граждан и объекты США в Ираке. КСИР и его пособники-террористы должны прекратить эти нападения во избежание дальнейших военных действий США», – заявило Центральное командование ВС США.

Как сообщает Al Mayadeen, несколько районов и военных штабов по всему Ираку подверглись авиаударам рано утром в среду, что совпало с совместным заявлением США и Саудовской Аравии об ударах по целям в стране.

Иракские официальные лица подтвердили, что по меньшей мере восемь человек были убиты и четверо ранены в результате авиаударов.

По данным источника, авиаудар был нанесен по лагерю, принадлежащему «силам народной мобилизации», на равнине Ниневия на севере Ирака, а к северу от Бабиля был слышен взрыв.

Отмечается, что нападению подверглись военные штабы в районе Аль-Сувайра в провинции Васит, а также в районе Аль-Дейр в провинции Басра на юге Ирака.

В свою очередь Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что его воздушно-космические силы выпустили несколько баллистических ракет по авиабазе США и центральному командному пункту ВС США в Иордании.

КСИР заявил, что операция была проведена в ответ на продолжающиеся угрозы США и незаконное вмешательство в дела Ирана.

«Необходимо положить конец угрозам официальных лиц США и их незаконному вмешательству в наши дела», – заявили в КСИР.

Военные добавили, что сопротивление Ирана будет продолжаться до тех пор, пока США не прекратят свои угрозы, незаконные меры и акты агрессии.

Sputnik Армения