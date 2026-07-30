США ударили по Ирану, на острове Кешм есть убитые и раненые

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило об «успешном» завершении массированной серии ударов по Ирану.

Отмечается, что это было сделано «в ответ на вчерашнюю попытку ракетного обстрела ВС США».

«Подразделения CENTCOM нанесли удары по десяткам объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране, включая военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного обеспечения, береговые объекты наблюдения и обороны, а также морские объекты», – говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

CENTCOM утверждает, что якобы удары были направлены на то, чтобы «еще больше уменьшить угрозу, исходящую от Ирана и его ставленников для американских вооруженных сил, коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива».

Командование отметило, что 28 июля «силы КСИР запустили несколько баллистических ракет из Ирана в попытке внезапного нападения на силы США, базирующиеся на Ближнем Востоке». Утверждается, будто все иранские ракеты были «успешно перехвачены».

CENTCOM напоминает, что свыше 50 тыс. военнослужащих США в настоящее время дислоцированы на Ближнем Востоке и сохраняют готовность к бою.

Согласно различным источникам, в ходе ночной атаки Соединенных Штатов удары были нанесены по островам Кешм и Кис, а также городам Бандар-Аббас, Бушер, Нушахр, Сирик и Нар-Аббас, Ахваз, Абадан, Арвандкенар, Киш, Казерун, Шадеган.

В частности, как сообщает Press TV, на острове Кешм удар пришелся по жилому дому, под завалами могут находиться люди.

По сведениям Telegram-каналов, специализирующихся на ближневосточной тематике, в результате разрушения дома есть погибшие, в том числе ребенок. Продолжаются поиски трех человек. По некоторым данным, еще двоих пострадавших госпитализировали.

Согласно сообщениям пабликов, американские ракеты запускались с территории Кувейта.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

25 июля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп распорядился не наносить новых ударов по Ирану, прервав серию атак, которые продолжались 13 дней подряд. В свою очередь официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия 26 июля заявил, что ВС Ирана прекратили наносить ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке после прекращения американских атак на ИРИ. Тем не менее, напряженность в регионе сохраняется, удары наносятся с разных сторон.

Sputnik Армения