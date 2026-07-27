Самвел Карапетян подал судебный иск против Комиссии по предотвращению коррупции

Предприниматель и политик Самвел Карапетян подал в Административный суд иск против Комиссии по предотвращению коррупции, оспаривая решение последней. Об этом сообщает Pastinfo.

Напомним, КПК оштрафовала председателя партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, находящегося под домашним арестом, на 200 тысяч драмов за непредставление декларации об имуществе и доходах, имеющихся на день вступления в должность председателя партии.

«Решением Комиссии от 13 июля 2026 года № ВИВ/104/2026 в отношении Самвела Саргисовича Карапетяна применено административное взыскание в размере двухсоткратного минимального размера заработной платы — 200 000 драмов РА — за непредставление в течение 30 дней после истечения срока, установленного законом «О публичной службе», на основании письменного уведомления Комиссии декларации об имуществе и доходах, имеющихся на день вступления в 2026 году в должностные обязанности члена постоянно действующего руководящего органа партии, предусмотренного конституционным законом «О партиях», а в случае иного руководящего органа — члена этого органа», — говорится в решении, принятом КПК.

Отметим, что на данный момент Самвел Карапетян находится под домашним арестом, а в момент вступления в обязанности председателя партии — в феврале 2026 года — решением суда был ограничен круг его контактов.

По всей видимости, Карапетян оспаривает вышеуказанное решение КПК в судебном порядке. Иск распределён судье Мгеру Петросяну. На данный момент информации о принятии иска к производству нет.

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