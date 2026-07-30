Сборную Армении по греко-римской борьбе U17 торжественно встретили в Дилижане (Видео)

Армянские борцы греко-римского стиля вернулись на родину с юношеского чемпионата мира в Баку. В Дилижане их торжественно встретили. Среди встречающих был бывший заместитель министра образования, науки, культуры и спорта, ныне – член Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) Карен Гилоян.

Армянские борцы завоевали в азербайджанской столице три медали. Арарат Аветисян (48 кг) и Геворк Арутюнян (51 кг) стали бронзовыми призерами мирового первенства.

Единственное золото армянской сборной принес Джанес Назарян (71 кг), в финале победивший россиянина Аслана Дзуева. Примечательно, что во всех поединках на первенстве мира Назарян набрал 38 очков, отдав соперникам только три. В честь победителя в Баку прозвучал гимн Армении.

Видео здесь.

Sputnik Армения