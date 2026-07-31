«Сильная Армения» назовет своих кандидатов на посты в НС в день первого заседания

Партия «Сильная Армения» объявит своих кандидатов на посты вице-спикера Национального Собрания и председателей парламентских комиссий за несколько часов до начала заседания НС.

«Мы выступим с соответствующим заявлением», — сообщил журналистам Нарек Карапетян.

Он не стал уточнять, каким именно комиссиям оппозиция отдает предпочтение, отметив, что в партии опасаются: если приоритеты будут озвучены заранее, правящая партия («Гражданский договор») займет эти комиссии сама.

«Это должны быть такие комиссии, которые позволят контролировать их действия», — добавил Карапетян.

Verelq.am