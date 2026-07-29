«Сильная Армения» определилась с кандидатами на посты в парламенте – СМИ

Лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян в ближайшие дни проведет встречу с избранными депутатами своей фракции, на которой будет обсуждаться распределение парламентских должностей, пишет в среду газета «Жоговурд».

По данным издания, на пост вице-спикера парламента Армении будет выдвинута кандидатура юриста Арама Вардеваняна. Фракцию возглавит Нарек Карапетян (племянник Самвела Карапетяна), а секретарем станет Тигран Абрамян.

Согласно публикации, блок претендует на должности руководителей трех парламентских комиссий – по внешним отношениям; по государственно-правовым вопросам; по вопросам территориального управления, сельского хозяйства и окружающей среды.

На пост главы комиссии по государственно-правовым вопросам будет выдвинута кандидатура Давида Казиняна.

Вместе с тем, отмечается, что правящая фракция «Гражданский договор» может спутать планы «Сильной Армении».

Ранее ЦИК утвердил список депутатов Национального собрания нового созыва. «Сильная Армения» получила 29 мандатов и стала второй по численности фракцией.

Первое заседание нового парламента Армении состоится 2 августа.

Sputnik Армения