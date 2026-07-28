Скандал в ООН: делегация США покинула зал СБ в знак протеста во время выступления Франции

Дипломаты США покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН в знак протеста на время выступления Франции после критики со стороны Парижа в адрес Вашингтона. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Согласно данным агентства, причиной ухода делегации США с заседания стало опубликованное в соцсетях в пятницу сообщение французской миссии в ООН, в котором высказывалась критика в адрес США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок.

Французская миссия в Женеве резко отреагировала на это, заявив, что США «больше не маяк прав человека» и стоят «в одном ряду с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией».

Американский представитель Дэн Негреа после выхода из зала заявил, что США не будут слушать «политизированную болтовню» и наблюдать за «лицемерным позерством» Франции.

Генассамблея ООН ранее поддержала продление полномочий Фолькера Тюрка еще на четыре года. Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего Генерального секретаря Антониу Гутерреша, но такое предложение не нашло поддержки. Против инициативы РФ проголосовало 71 государство. А 19 стран, включая и США, поддержали инициативу.

Sputnik Армения