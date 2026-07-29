Слухи подтвердились: Макунц станет главой аппарата Никола

Администрацию премьер-министра Армении Никола Пашиняна возглавит бывший посол в США Лилит Макунц. Об этом он заявил журналистам после заседания правления «Гражданского договора».

По его словам, по итогам сегодняшнего заседания правление «Гражданского договора» предложило кандидатуры следующих лиц на посты руководителей комиссий:

Постоянная комиссия по труду и социальным вопросам – Назели Багдасарян

Постоянная комиссия по вопросам здравоохранения – Лусине Бадалян

Постоянная комиссия по внешним связям – Саркис Ханданян

Постоянная комиссия по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта – Сисак Габриелян

Постоянная комиссия по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции – Сона Казарян

Постоянная комиссия по защите прав человека и общественным вопросам – Заруи Батоян

Постоянная комиссия по вопросам обороны и безопасности – Вилен Габриелян

Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам – Арусяк Джулакян

Постоянная комиссия по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции – Трдат Саркисян

Постоянная комиссия по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны окружающей среды – Ваге Галумян

Постоянная комиссия по экономическим вопросам – Бабкен Тунян

Постоянная комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам – Цовинар Варданян.

«Это не значит, что все они будут избраны главами комиссий парламента. Все зависит от того, посты руководителей каких комиссий выберет оппозиция», — сказал он.

По данным СМИ, блок «Сильная Армения» претендует на должности глав трех следующих парламентских комиссий (по квоте) – по внешним отношениям, по государственно-правовым вопросам и вопросам территориального управления, сельского хозяйства и окружающей среды.

Национальное собрание Армении девятого созыва начнет работу 2 августа 2026 года.

В состав парламента вошли 105 депутатов, представляющих три политические силы: «Гражданский договор» (64 мандата), «Сильная Армения» (29 мандатов) и «Армения» (12 мандатов). Оппозиция получит пост вице-спикера парламента и глав трех комиссий.

Sputnik Армения