Снижение температуры и высокая пожароопасность: прогноз погоды до конца августа

Температура воздуха в Армении днем 27 июля понизится на 2–3 градуса, однако в ряде регионов сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность.

Как сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, с 26 по 31 июля чрезвычайно высокая пожарная опасность ожидается в Араратской долине и Ереване, в предгорьях Арагацотна, Котайка и Вайоц Дзора, а также в долинах Сюника. Наиболее высокая температура — 36–39 градусов — прогнозируется в Армавирской области, предгорьях Вайоцдзорской области, Араратской долине и долинах Сюникской области.

Вечером 29 июля в отдельных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза, в остальные дни осадки не прогнозируются. В вечерние часы в Армавирской области, предгорьях Арагацотнской и Котайкской областей, а также в отдельных районах Ширакской области ожидается усиление ветра до 15–18 метров в секунду.

В Ереване в последнюю неделю июля дневная температура воздуха составит 35–38 градусов тепла, ночная — 19–22 градуса.

Вечером 29 июля в отдельных частях столицы возможны кратковременный дождь и гроза. С 26 по 31 июля в вечерние часы ожидается усиление ветра до 14–17 метров в секунду.

Newsarmenia.am