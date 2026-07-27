Соратники лидера «Процветающей Aрмении» передали письмо послу Ирана (Видео)

Соратники лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна 27 июля собрались у здания посольства Исламской Республики Иран с плакатами в его поддержку и передали официальное письмо послу главе дипмиссии Халилу Ширголами.

Член партии «Процветающая Армения» Арман Абовян в беседе с журналистами сообщил, что работники посольства приняли обращение, пообещали передать его в течение дня, а также заверили, что с самого первого дня внимательно наблюдают за развитием событий вокруг Гагика Царукяна и намерены держать процесс под постоянным контролем.

«Мы получили четкие гарантии, что иранская сторона осведомлена обо всех происходящих действиях и продолжит последовательно отслеживать ситуацию, поскольку не менее нас заинтересована в справедливом разборе дела», — подчеркнул Абовян. Он также добавил, что действия отдельных мошенников не должны отражаться на добром имени Гагика Царукяна и никак не повлияют на теплое отношение к братскому народу Ирана.

Напомним, что масштабные обыски в особняке лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и на его предприятиях начались 6 июля, после чего он был задержан и арестован по делу о мошенничестве и отмывании денег в 2022-2024 годах. При этом, по данным правоохранительных органов, политика обвиняют в организации кражи имущества иранских предпринимателей на сумму более 21 млню долларов, тогда как защита Царукяна утверждает, что именно иранская сторона задолжала ему крупную сумму по подтвержденным векселям и уже осуждена за это в Иране.

News.am