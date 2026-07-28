Состоялись общественные слушания по вопросу признания общественного приоритетного интереса в отношении 100 % акций ЗАО «ЭСА»

Сегодня в Министерстве территориального управления и инфраструктур РА состоялись общественные слушания по проекту решения Правительства РА «О признании общественного приоритетного интереса в отношении 100 % акций (доли) ЗАО «Электрические сети Армении»». Об этом сообщают в министерстве.

Общественные слушания вел министр Давид Худатян.

В общественных слушаниях приняли участие временный управляющий ЭСА Романос Петросян, член Комиссии по регулированию общественных услуг Сергей Агинян, руководители и представители компаний энергетической системы, представители СМИ, граждане.

Министр Худатян представил содержание проекта. В частности, он подчеркнул, что в основу проекта о признании общественного приоритетного интереса положена важность жизненно значимого общественного значения распределения электроэнергии, бесперебойного снабжения населения электроэнергией, нормального функционирования социальных и стратегических объектов, стабильности энергетической системы и защиты прав потребителей.

От участников предложений и замечаний по проекту не поступило.

News.am