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Информагентства

Информагентства

Сотрудники компаний Царукяна проводят акцию: в кабмине согласились провести встречу

Представители предприятий лидера «Процветающей Армении» Гагика Царукяна (приостановивших работу в результате действий органов следствия) в четверг проводят акцию у здания правительства.

В кабмине согласились провести 15-минутную встречу с группой протестующих, чтобы выслушать их позицию. Однако сами участники акции сомневаются, что встреча приведет к каким-либо результатам.

«Нас примут, чтобы выслушать нашу позицию. Но я не верю, что эта встреча что-либо изменит», – заявил директор армянского представительства «Евромоторс» Абраам Танагезян журналистам.

По его словам, уголовное преследование Гагика Царукяна наносит серьезный удар по инвестиционному климату в Армении.

В свою очередь тренер из спорткомплекса «Олимпаван» Эрик Оганян заявил, что работники комплекса требуют лишь одного – возможности вернуться к работе.

По его словам, он работает в спорткомплексе с 2017 года, почти 10 лет занимается с детьми.

«Мы всего лишь хотим вернуться к своей работе. Так же, как полицейские, госслужащие, врачи и т.д., мы хотим работать», – сказал Оганян.

Он отметил, что после закрытия спорткомплекса работникам не предложили никакой альтернативы: просто закрыли двери, и все. Они даже не знают, получат ли зарплату за прошлый месяц.

А сотрудница Multi Grand Resort заявила, что они продолжат акции, если встреча с представителями властей не принесет результатов.

По ее словам, на переговоры пригласили по одному представителю от каждой компании Царукяна.

«Очень надеюсь, что нас услышат и поймут, что так поступать с людьми нельзя», – сказала протестующая.

Она также отвергла утверждения о том, что участники протеста действуют по чьей-то указке или за вознаграждение.

«Еще раз повторяю: мне никто не заплатил ни копейки за то, чтобы я сегодня пришла сюда. В интернете пишут всякую ерунду: мол, «кормушка закрылась», и тому подобное. Все это неправда», – сказала работница Multi Grand Resort.

6 июля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в особняке Царукяна, а также на предприятиях, принадлежащих его концерну «Мульти груп». После завершения следственных действий все объекты были опечатаны, а самого бизнесмена арестовали на два месяца.

Царукян обвиняется в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. В частности, по версии следствия, в 2022-2024 годах действовавшая под его руководством «преступная группа» под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном создала совместные компании, в частности Армяно-иранскую торговую палату, с участием граждан ИРИ. По версии следствия, в результате мошеннической схемы государству был причинен ущерб на сумму более $21 млн.

Еще по одному эпизоду Царукяна обвиняют в том, что он вместе с еще одним гражданином организовал «мошенническое хищение $934 тыс.» у гражданина Ирана в рамках сделки по поставке топлива.

Помимо этого, возбуждено еще одно уголовное производство по обвинению в незаконной охоте на диких животных и птиц. В ходе обысков в особняке бизнесмена были усыплены и увезены три льва (после усыпления погибла львица) и четыре тигра (их доставили в Ереванский зоопарк), а также 190 чучел животных и птиц. По версии следствия, в результате незаконной охоты окружающей среде был причинен ущерб на сумму свыше $81 тыс.

После ареста в его отношении было инициировано дело также по статье об уклонении от уплаты налогов.

Sputnik Армения

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