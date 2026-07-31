Союз «Арцах» представил депутату ЕП преступления Баку и ключевые права народа НКР

Делегация Союза «Арцах» во главе с бывшим госминистром Нагорного Карабаха Артаком Бегларяном провела в Ереване встречу с депутатом Европейского парламента Мариной Мезюр.

Стороны обсудили преступления, совершенные против населения Арцаха, а также ключевые приоритеты в процессе восстановления его прав.

Как сообщили в союзе, в ходе встречи также были затронуты вопросы освобождения удерживаемых в Баку армянских пленных, защиты духовного и культурного наследия Арцаха, а также обеспечения права около 150 тысяч арцахских армян на безопасное, достойное и коллективное возвращение.

Представители Союза «Арцах» передали Марине Мезюр материалы, содержащие свидетельства азербайджанской агрессии 2023 года, последовавшего массового насильственного перемещения населения и других нарушений фундаментальных прав народа Арцаха. Особое внимание было уделено проблеме армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане.

«Эти люди являются заложниками, а не обвиняемыми. Европа должна рассматривать их освобождение как обязательное предварительное условие отношений с Баку, а не как второстепенный вопрос, отодвинутый в тень энергетических интересов», — заявила руководитель рабочей группы по внешним связям Союза «Арцах» Армине Алексанян.

Делегация также выразила обеспокоенность мирной повесткой, продвигаемой властями Армении и международными посредниками. По мнению представителей союза, в обсуждении мирного соглашения не учитываются права и интересы вынужденно перемещенных жителей Арцаха. Артак Бегларян отметил, что в обсуждаемых документах отсутствуют положения о коллективном возвращении арцахцев и гарантиях защиты их прав, что, по его словам, стало следствием бездействия правительства Армении.

Марина Мезюр в свою очередь заявила, что этническая чистка народа Арцаха не может быть приемлемой для цивилизованной Европы, а Азербайджан должен понести ответственность за произошедшее.

По итогам встречи депутат Европарламента направила письмо в Европейскую комиссию с призывом обеспечить реализацию права перемещенных армян на безопасное и беспрепятственное возвращение на основании обязательного к исполнению решения Международного суда ООН от 17 ноября 2023 года. Кроме того, она подняла вопрос о том, какое значение это обязательство в сфере прав человека должно иметь для политических и экономических отношений Европейского союза с Азербайджаном.

Sputnik Армения