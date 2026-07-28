Сроки плебисцита по ЕС в Армении не были названы: Песков о разговоре Путина и Пашиняна

Точных сроков референдума о вступлении Армении в ЕС или о пребывании в составе ЕАЭС в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не называлось. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

27 июля состоялся телефонный разговор лидеров Армении и РФ — Никола Пашиняна и Владимира Путина. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что стороны обменялись мнениями по поводу армяно-российской повестки, в частности, проблем, возникших в экономических отношениях. Кремль заявил, что на встрече была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

«Нет, точных сроков названо не было, но тем не менее была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно», — сказал Песков.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность «интеллигентного развода». По его словам, можно было бы провести референдум по этому вопросу.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении «объективной необходимости».

После этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в Армении ведется какая-то работа по переходу на стандарты ЕС, и если страна начнет править технические регламенты, то «это создаст уже определенные угрозы для ЕАЭС».

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Армения при выходе из ЕАЭС может потерять 14% ВВП.

Согласно статданным, Армения потеряет почти 40% товарооборота в случае выхода из Евразийского экономического союза.

Sputnik Армения