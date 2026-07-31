Страны ЕАЭС и армянские фермеры могут спать спокойно: Папоян о них думает

Правительство, по большому счёту, решило проблему экспорта сельхозпродукции. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

«Насколько я знаю, урожай абрикосов не был выброшен. Урожай помидоров тоже не был выброшен, он продаётся и на внутреннем рынке, и на внешнем.

После введения шестимесячного запрета на импорт томатной пасты четыре предприятия выразили готовность закупить весь урожай помидоров. Как в прошлом году, так и в этом урожай помидоров на полях не останется: весь урожай будет реализован.

Мы не хотим развала ЕАЭС, мы думаем о ЕАЭС, так как это наш союз», — отметил министр.

News.am