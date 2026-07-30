Судебное заседание по делу против Католикоса всех армян Гарегина II состоится 7 августа

Первое судебное заседание по делу против Католикоса всех армян Гарегина II и шести епископов состоится 7 августа. Об этом сообщил в соцсетях адвокат Ара Зограбян.

По его словам, заседание начнется в 16:00 в суде общей юрисдикции Армавирской области в Эчмиадзине. Дело рассмотрит судья Акоп Манукян.

Ранее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после решения Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна (в миру – Армана Сарояна). Последний поддержал власти республики в конфликте с Армянской апостольской церковью. Производство ведется по статьям о неисполнении судебного акта, воспрепятствовании его исполнению и склонении к неисполнению.

Помимо Гарегина II, обвиняемыми по делу проходят еще шесть членов Верховного духовного совета ААЦ.

Sputnik Армения