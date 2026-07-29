Судилище в Баку: завершилось рассмотрение жалоб армянских пленных

В Баку на «суде» по рассмотрению апелляционных жалоб армянских пленных завершились судебные прения, сообщили азербайджанские СМИ. По их данным, в ходе сегодняшнего заседания прокуроры попросили суд отклонить апелляции пленных и оставить без изменений приговор Бакинского военного суда.

В рамках права на реплику защитники бывших президентов Арцаха Бако Саакяна и Араика Арутюняна попросили суд удовлетворить апелляционные жалобы и вынести в их отношении оправдательные приговоры.

В своем выступлении Арутюнян заявил, что не признает предъявленные ему обвинения. Саакян сказал, что воспользуется правом на реплику на следующем заседании.

Следующее заседание пройдет 31 июля.

Бакинский суд 5 февраля по итогам незаконного и фарсового процесса приговорил бывших представителей военно-политического руководства Арцаха Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна, Давида Ишханяна и Давида Бабаяна к пожизненному заключению и длительным срокам лишения свободы. Пленные Давид Алавердян, Василий Бегларян, Мадат Бабаян, Меликсет Пашаян и Гарик Мартиросян получили от 15 до 19 лет лишения свободы.

Armenia Today