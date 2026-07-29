Судьи подсуживают хозяевам? Вторая медаль Армении на ЧМ в Баку

Борец греко-римского стиля Геворк Арутюнян (51 кг) завоевал бронзовую медаль на юношеском чемпионате мира в Баку.

В поединке за третье место армянский борец победил грузинского спортсмена Сабу Абашидзе (5:0).

Геворк начал турнир с 1/8 финала, победив на этой стадии венгра Шандора Кудри. В четвертьфинале соперником Арутюняна был азербайджанец Абдурахман Гусейнлы.

Проигрывая по ходу поединка 3:4, Геворк сумел вырвать два очка. За минуту по окончания поединка Арутюнян выигрывал с разницей в одно очко (5:4). Решение арбитра опротестовал тренерский штаб азербайджанского борца. Изучив запись, боковые судьи приняли не совсем понятное решение снять два очка Геворка. В итоге поединок закончился со счетом 6:4 в пользу хозяина соревнований.

Отметим, что Геворк Арутюнян принес сборной Армении вторую медаль чемпионата мира в Баку. Накануне бронзовым призером стал Арарат Аветисян (48 кг).

Чемпионат мира по греко-римской и вольной борьбе U17 проходит с 27 июля по 2 августа. В составе сборной Армении на турнире выступают 16 борцов.

Sputnik Армения