С раннего утра в доме Нарека Карапетяна проводится обыск — Каграманян

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в доме депутата фракции «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Марианна Каграманян.

«Рано утром силовики пришли в дом Нарека Карапетяна. В настоящее время они проводят обыск», — сообщила Каграманян.

Ранее Генпрокуратура инициировала публичное уголовное преследование в отношении Карапетяна. Дело связано с уголовным производством, по которому арестован соратник лидера блока «Сильная Армения» Алик Алексанян. В отношении Карапетяна применен залог в размере 1 млрд драмов ($2,6 млн).

Отметим, Алексанян обвиняется в отмывании денежных средств в особо крупном размере и подкупе избирателей. Это не первое уголовное производство, в рамках которого следствие рассматривает выплаты сторонникам блока «Сильная Армения» как возможную скрытую форму подкупа избирателей.

По версии Следственного комитета, Алексанян, являясь учредителем и исполнительным директором общественной организации «По-своему», с октября 2025 года по март 2026 года получил от фонда «Ташир» около $4,4 млн и 230 тыс. евро в виде подарков и займов.

Sputnik Армения