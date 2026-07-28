С 1 августа доставщики еды в Армении должны будут иметь санитарную книжку

Доставщики еды в Армении с 1 августа должны будут иметь санитарную книжку. Об этом сообщает Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов республики.

Медосмотр для них будет обязательным при приеме на работу, а затем — минимум раз в полгода. Регулярно проверять будут не только доставщиков, но и всех других работников индустрии общепита (поваров, работников раздачи, доставки и хранения).

Обсуждения по этому вопросу начались в начале года — с учетом роста популярности сервисов по доставке еды, а также участившихся жалоб от потребителей.

Инспекция будет публиковать имена как недобросовестных, так и добросовестных компаний, сотрудники которых будут вовремя проходить осмотр.

Несколько месяцев назад инспекция провела встречу с представителями компаний по доставке еды. Предприятия запросили некоторое время, чтобы организовать весь процесс для своих работников (в целом в сфере доставки в Армении занято 2-3 тысячи человек) и получили срок до 1 августа, после чего начнутся регулярные проверки.

Sputnik Армения