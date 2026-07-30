«ТЕРРОРИСТЫ» ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ…

24 июня 2025 г. Пашинян обнародовал план государственного переворота из 8 пунктов, предусматривающий, по версии СК, поджоги объектов общественного назначения и взрывы жилых домов. Об этих террористических планах и мерах с пеной у рта рассказал в эфире Общественного телеканала будущий кандидат на пост вице-спикера Ваагн Алексанян. Активнее всего этот деятель напирал на известную версию железных звездочек, которые «террористы» из движения «Тавуш во имя Родины», по его словам, планировали повсеместно подбрасывать под колеса общественного транспорта, дабы спровоцировать аварии.

НЕ СТАНУ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ЭТОТ БРЕД ЦЕЛИКОМ, ОГРАНИЧУСЬ НАПОМИНАНИЕМ, что в результате «антитеррористической операции» на скамье подсудимых оказались архиепископ Баграт Галстанян и 17 его соратников по движению. Весь агитпроп режима был мобилизован на убеждение рядовых граждан в том, что движение под началом архиепископа преследовало террористические цели и вынашивало террористические планы. Убеждали ежедневно, из всех щелей вещали о том, что в стране был предотвращен государственный переворот с применением масштабного террористического арсенала.

Не получилось! Массы поверили Галстаняну и не поверили обвинениям, выдвинутым против архиепископа и его соратников! Суд над «террористами» в народе назвали «судилищем над правыми».

Массы не поверили смонтированным записям прослушанных разговоров в жилище Галстаняна, не поверили, что бумажка, найденная среди его вещей, была планом террористических акций на английском языке, не поверили, что архиепископ Микаэл Аджапахян призывал к захвату власти, а Католикос Всех Армян Гарегин Второй был пособником «террористических планов» архиепископов и их соратников. Все началось, напомню, громкими обысками по 90 адресам, а завершилось через год вопросом Петроса Казаряна в эфире Общественного телеканала: «Как так вышло, что все обвиняемые в терроризме сегодня на свободе?».

Вопрос несколько приукрасил действительность: вряд ли можно считать свободой домашний арест и административный надзор, но суть в том, что все, кого режим обвинил в организации террористических актов, сегодня уже не в тюремных камерах.

Суды продолжаются, но нет ни одного приговора, на основании которого хоть один из 18 обвиняемых превратился бы в осужденного по статье о терроризме! Между тем, о вымышленной «террористической угрозе» соратники Пашиняна говорили месяцами с главной трибуны страны, писали в соцсетях, клеветали наперебой в эфире телеканалов режима, дескать, архиепископы планировали террористические акты с угрозой для жизни простых смертных. Алексанян лгал в эфире главного телеканала страны про железные звездочки, пока депутат от фракции «Айастан» Кристина Варданян не сообщила массам, что в числе вещественных доказательств подобные предметы отсутствуют, иными словами, при обысках по 90 адресам железные звездочки обнаружены не были.

НАПОМНЮ, ЧТО ВЕСЬ «АРСЕНАЛ» БУДУЩИХ «ТЕРАКТОВ» СОСТОЯЛ ИЗ КОНФИСКОВАННЫХ ПРИ ОБЫСКЕ жилища Галстаняна моющих средств и швабр, к которым прилагались цветные шашки с цветными дымами, которые распыляют при массовых акциях и на концертах рок-звезд. Иными словами, жизнь доказала то, о чем мы писали еще прошлым летом: все арестованные по обвинению в терроризме – политические заключенные, теперь к ним применяют принцип вращающихся дверей (определение адвоката Ованеса Худояна), когда одних политических заключенных отпускают, на смену им приходят другие. Теперь на смену «террористам» режим (на основании таких же смонтированных аудиозаписей) привел тех, кто, по определению Пашиняна, оплатил все голоса, отданные в пользу оппозиции. «Партия ГД получила на 100% органические голоса, а другие политические силы — на 100% голоса по предвыборным взяткам», — объявил главарь правящей верхушки.

Выходит, Пашинян обвинил в подкупе избирателей не только реальную оппозицию, но и всех соперников ГД на парламентских выборах 7 июня! Позже он откорректировал собственные слова, сказав, что в обмен на взятку голоса отдали 70% избирателей, которые проголосовали против ГД. Стало быть, согласно версии Пашиняна, по убеждениям за оппозиционные силы проголосовали всего 30% избирателей, остальные продали свои голоса за деньги.

Это обвинение сродни обвинению в терроризме, где тоже все было построено на личных фантазиях и публичных тезисах Пашиняна. Только материалы прослушанных бесед в жилище архиепископа заменили прослушанными разговорами в предвыборных штабах блока «Сильная Армения», в остальном режим действует прежними методами…

Через год непременно выяснится, что обвинения в подкупе избирателей, составленные на основе прослушивания телефонных разговоров членов предвыборных штабов, на проверку оказались лишенными оснований, как это случилось с обвинением, предъявленным Гагику Царукяну по итогам парламентских выборов 2017 г. В прошлом году он был оправдан по делу о подкупе избирателей.

Выборы завершились, а Антикоррупционный комитет продолжает публиковать фрагменты смонтированных телефонных бесед, хотя политизированную армянскую публику интересует в этой связи только 1 вопрос: почему не прослушивали предвыборные штабы ГД? Антикоррупционный комитет заранее был уверен, что там работают сущие ангелы?

Как себя чувствуют сегодня те, кто месяцами убеждал политизированную армянскую публику в том, что архиепископ Галстанян и его соратники по движению готовили теракты с угрозой для жизни рядовых граждан? Как себя чувствуют те, кто кричал в эфире телеканалов режима о том, что Католикос Всех Армян — «пособник терроризма»?

ЭТО ВОПРОСЫ ИЗ СЕРИИ ИЗБЫТОЧНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ: ГОСПОДА, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ДЕНЬГИ И ВЫСОКИЕ ДОЛЖНОСТИ за тиражирование тезисов Пашиняна, чувствуют себя превосходно. Сегодня они сменили пластинку, а потому говорят не о терактах, которые мерещились Пашиняну, а о гибридных угрозах со стороны России и повторяют слова Пашиняна о том, что «Самвел Карапетян — сотрудник ФСБ». Тему «террористов» поэксплуатировали до востребования, теперь переключились на другие темы…

Компании по грузоперевозкам на грани банкротства, тысячи сотрудников предприятий Царукяна оказались безработными, сотни фермерских хозяйств, связанных с поставками продукции, переживают коллапс по вине проводимой режимом политики. А режим сочиняет новые сказки на злобу дня. Сегодня в тренде «гибридные российские угрозы». Под это дело уже арестован обвиняемый в шпионаже в пользу другого государства лидер партии «Мать Армения» Андраник Теванян, арестована также член партии Арекназ Манукян, которой пытаются пришить пособничество. Количество арестованных и допрошенных по поводу подкупа избирателей на выборах 7 июня исчисляется сотнями, они тоже подпадают под «гибридную угрозу», ведь в подкупе обвиняется блок С. Карапетяна!

Армянские абрикосы доехали до рынков Испании в изрядно подпорченном состоянии, риторика министра экономики Геворга Папояна оказалась чистой воды блефом! Эта риторика сродни тезисам Пашиняна о длительном мире, надежности наших границ и арсенале приобретенных вооружений. Все, что декларирует верхушка режима, в действительности оборачивается химерами и ложью. Мыслящая часть общества сознает, что правящий режим довел страну до конечной стадии ликвидации независимой армянской государственности…

Пашинян ломает рынок сельхозпродукции так, как в свое время ломал судебно-правовую систему, вооруженные силы, генералитет, систему безопасности – внешней и внутренней. Не бывает безопасности в условиях ломки экономических основ государства. После 7 июня Пашинян организовал и возглавил подрыв сохранившегося государственного сегмента в виде экономических связей с РФ. Из важнейших атрибутов государства сохранилась только банковская система, полагаю, ненадолго, скоро доберется и до нее, сочинив очередную ложь, например, про незаконные финансовые операции. Сочинил же ложь про террористов и план государственного переворота!