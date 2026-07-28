Т\К: Власти оказывают давление на владельцев цветочных хозяйств, требуя молчать

Армянские экспортеры ищут обходные маршруты, чтобы реализовать свою продукцию на российском рынке, который теперь для них частично закрыт.

Россельхознадзор пресек ввоз в Россию через Белоруссию более 39 тыс. роз из Армении по поддельным документам. Груз остановили в Смоленской области, он был маркирован как безалкогольные тонизирующие напитки. При осмотре были обнаружены цветы без фитосанитарных и товаросопроводительных документов.

Ограничения на ввоз армянской цветочной продукции в России действуют с 22 мая. После этого в Ереване уверяли, что смогли реализовать крупные партии на рынках ЕС.

Однако в армянской прессе появились сведения, что власти угрожают владельцам цветочных хозяйств, требуя не выражать своё недовольство публично, при этом реально экспортировать продукцию на европейский рынок им на самом деле не удалось.

Инцидент с попыткой ввоза цветов подтверждает не только расхождение заявлений армянских властей с реальностью, но и то, что армянский бизнес по-прежнему тянется любой ценой в Россию, где есть спрос, логистика и отработанные цепочки сбыта.

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