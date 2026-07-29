ТРАМП СКАЗАЛ — ПАШИНЯН СДЕЛАЛ: КАКОЙ ЕЩЕ БЫВАЕТ КОЛОНИЗАЦИЯ?

Пока наше общество полностью сфокусировано на перипетиях вокруг «царукяновского дела», армянские власти, как говорится, без шума и пыли провернули операцию по передаче месторождения «Техут» в пользование американской компании Dynamic Frontier Holding с головным офисом в штате Техас.

ПРАВДА, НА БУМАГЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РА НЕ ИМЕЕТ ПРЯМОГО ОТНОШЕНИЯ К СДЕЛКЕ МЕЖДУ БАНКОМ ВТБ И КОМПАНИЕЙ Dynamic Frontier Holdings, но мы-то знаем, что без одобрения государства подобные крупные сделки никогда и никем не совершаются. В данном случае более уместно сказать — без рекомендаций или же прямой директивы государства. Нет никаких сомнений в том, что именно правительство Пашиняна выбрало покупателя медно-молибденового рудника и санкционировало руководству ВТБ продать именно ему месторождение, которое в прошлом было конфисковано в пользу банка в счет погашения неуплаченных долгов комбината «Техут».

На том, что «Техут» передан американской компании именно по инициативе армянских властей, не было бы смысла настаивать, если бы не еще одна сделка, заключенная в том же отрезке времени.

В середине июля стало известно, что американские власти назначили оператором «Маршрута Трампа» (TRIPP) специально учрежденную по этому случаю компанию TRIPP Development Company, владелец которой — тот же самый господин, что является собственником Dinamic Frontier Holding.

Таким образом, Константин Соколов в одночасье обзавелся двумя мегапроектами в Армении, один из которых будет задействован в сфере горнорудной промышленности и добычи редкоземельных металлов, а другой — контролировать логистический маршрут, сделавший из Армении игрушку в руках глобальных центров силы.

Соколов, о деятельности которого интернет-источники в открытом доступе буквально наводнены информацией, является гражданином США с еврейскими корнями и советским прошлым. А в придачу — рьяным сторонником Дональда Трампа, избирательную кампанию которого щедро финансировал и вообще поддерживал все его начинания, не щадя живота своего. Трамп в свою очередь прилежно отплачивает Соколову «жирными проектами» в разных сферах бизнеса и по всей «ойкумене» американского влияния.

Именно к этому взаимовыгодному симбиозу и следует причислить два новых армянских бизнес-проекта Соколова — TRIPP и «Техут». Говорим — «новых», поскольку злые языки поговаривают, что сей господин также давно контролирует армянский банк АМИО через швейцарскую компанию ООО «МСМ Глобал Инвест», которой принадлежит 75% акций банка.

ОДНИМ СЛОВОМ, КОНСТАНТИН СОКОЛОВ ШИРОКИМ ФРОНТОМ ВХОДИТ В НАШ ДОМ — АРМЕНИЮ, а Пашинян, покорно следуя указаниям Трампа, один за другим вручает этому господину ключи от всех наших спален, гостиных, кухонь, кладовых и чуланов.. А еще сам ковриком ложится перед ним: пропускает в ключевые экономические секторы страны — банковский, горно-промышленный, логистический.

Что это значит? А то и значит, что мы имеем дело с масштабной экономической экспансией Запада в Армении, которая в самом скором времени завершится тотальным присвоением нашими новыми «друзьями» всего, что ни есть в республике пригодного для эксплуатации и выкачивания денег.

Речь не о Соколове и Пашиняне, а о политике экономической колонизации США Армении. Соколовы и ему подобные господа, которых вскоре здесь объявится не один десяток, — лишь наладчики механизмов присвоения и высасывания денег, а Пашинян всего лишь дворецкий в доме, в котором ему было доверена народом роль хозяина, а он взял да перерядился в более привычный его натуре образ лакея на службе новоявленных хозяев, которых он же приволок в наш с вами общий дом.

Трамп сказал — Пашинян сделал: вот, по сути, и вся схема политических и экономических процессов, которые происходят в республике. Но даже не это вызывает возмущение. В конце концов, все мы понимаем, на чем держится геополитическая и геоэкономическая система в мире: сильные давят слабых, завлекают в свои сети, отбирают себе лакомые куски и т.д. Всегда так было и будет.

Главный вопрос в нашем случае состоит в другом. А именно: как так получается, что в одном случае мы «сдали русским все свои стратегические объекты», а в другом — «привлекаем в страну западный капитал»? Почему передачу россиянам в управление ТЭЦ, АЭС, желдороги и чего-то там ещё следует считать утратой суверенитета, а дарение права на эксплуатацию всех редкоземельных ископаемых, стратегических путей сообщения, водных ресурсов и т.п. Западу нужно именовать «эффективными мерами», укрепляющими суверенитет страны и гарантирующими ее процветание?

В ЧЕМ ИЛИ В КОМ РАЗНИЦА? А РАЗНИЦЫ НИ В ЧЕМ И НИ В КОМ — АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ. В обоих случаях имеем дело со все той же колонизацией, разве что колонизаторы являются нам под разными масками и именами. Первые сейчас нехотя, но уходят, а вторые рвутся к нам со зверским аппетитом. Причем «вторые» непременно переплюнут «первых» по алчности, ибо еще есть фронт деятельности, до которой предшественники просто еще не успели добраться.

И пока «гордые погосы» с восхищением наблюдают за процессом «национализации» царукяновских богатств, пока они с пеной у рта рассуждают о том, как предательски «бывшие» раздарили России наши стратегические объекты и разбазарили суверенитет, страна аккурат в эти самые дни вступает в эпоху самой настоящий колонизации.

Откуда же знать «гордым погосам», что царукяновские предприятия вместе с его крокодилами да фазанами и десяток простаивающих объектов, некогда переданных «бывшими» «подлой Москве», — сущие крохи в сравнении с тем, что прямо сейчас уносят из-под нашего носа «добрые друзья» из Запада? А уносят они, поверьте, все самое ценное. Благо, перебежчик-дворецкий подвернулся весьма сговорчивый и щедрый…