USD 366.20 ֏ EUR 416.96 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 22°CUSD 366.20 ֏ EUR 416.96 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 22°CUSD 366.20 ֏ EUR 416.96 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 22°CUSD 366.20 ֏ EUR 416.96 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 22°CUSD 366.20 ֏ EUR 416.96 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 22°CUSD 366.20 ֏ EUR 416.96 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 22°CUSD 366.20 ֏ EUR 416.96 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 22°CUSD 366.20 ֏ EUR 416.96 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 22°CUSD 366.20 ֏ EUR 416.96 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 22°CUSD 366.20 ֏ EUR 416.96 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 22°CUSD 366.20 ֏ EUR 416.96 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 22°CUSD 366.20 ֏ EUR 416.96 ֏ RUB 4.61 ֏ 🌤️ Երևան 22°C

Логотип
Логотип
ПОЛИТИКА

Аствацатур Тер-Товмасян

Аствацатур Тер-Товмасян

ТРАМП СКАЗАЛ — ПАШИНЯН СДЕЛАЛ: КАКОЙ ЕЩЕ БЫВАЕТ КОЛОНИЗАЦИЯ?

Пока наше общество полностью сфокусировано на перипетиях вокруг «царукяновского дела», армянские власти, как говорится, без шума и пыли провернули операцию по передаче месторождения «Техут» в пользование американской компании Dynamic Frontier Holding с головным офисом в штате Техас.

ПРАВДА, НА БУМАГЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РА НЕ ИМЕЕТ ПРЯМОГО ОТНОШЕНИЯ К СДЕЛКЕ МЕЖДУ БАНКОМ ВТБ И КОМПАНИЕЙ Dynamic Frontier Holdings, но мы-то знаем, что без одобрения государства подобные крупные сделки никогда и никем не совершаются. В данном случае более уместно сказать — без рекомендаций или же прямой директивы государства. Нет никаких сомнений в том, что именно правительство Пашиняна выбрало покупателя медно-молибденового рудника и санкционировало руководству ВТБ продать именно ему месторождение, которое в прошлом было конфисковано в пользу банка в счет погашения неуплаченных долгов комбината «Техут».

На том, что «Техут» передан американской компании именно по инициативе армянских властей, не было бы смысла настаивать, если бы не еще одна сделка, заключенная в том же отрезке времени.

В середине июля стало известно, что американские власти назначили оператором «Маршрута Трампа» (TRIPP) специально учрежденную по этому случаю компанию TRIPP Development Company, владелец которой — тот же самый господин, что является собственником Dinamic Frontier Holding.

Таким образом, Константин Соколов в одночасье обзавелся двумя мегапроектами в Армении, один из которых будет задействован в сфере горнорудной промышленности и добычи редкоземельных металлов, а другой — контролировать логистический маршрут, сделавший из Армении игрушку в руках глобальных центров силы.

Соколов, о деятельности которого интернет-источники в открытом доступе буквально наводнены информацией, является гражданином США с еврейскими корнями и советским прошлым. А в придачу — рьяным сторонником Дональда Трампа, избирательную кампанию которого щедро финансировал и вообще поддерживал все его начинания, не щадя живота своего. Трамп в свою очередь прилежно отплачивает Соколову «жирными проектами» в разных сферах бизнеса и по всей «ойкумене» американского влияния.

Именно к этому взаимовыгодному симбиозу и следует причислить два новых армянских бизнес-проекта Соколова — TRIPP и «Техут». Говорим — «новых», поскольку злые языки поговаривают, что сей господин также давно контролирует армянский банк АМИО через швейцарскую компанию ООО «МСМ Глобал Инвест», которой принадлежит 75% акций банка.

ОДНИМ СЛОВОМ, КОНСТАНТИН СОКОЛОВ ШИРОКИМ ФРОНТОМ ВХОДИТ В НАШ ДОМ — АРМЕНИЮ, а Пашинян, покорно следуя указаниям Трампа, один за другим вручает этому господину ключи от всех наших спален, гостиных, кухонь, кладовых и чуланов.. А еще сам ковриком ложится перед ним: пропускает в ключевые экономические секторы страны — банковский, горно-промышленный, логистический.

Что это значит? А то и значит, что мы имеем дело с масштабной экономической экспансией Запада в Армении, которая в самом скором времени завершится тотальным присвоением нашими новыми «друзьями» всего, что ни есть в республике пригодного для эксплуатации и выкачивания денег.

Речь не о Соколове и Пашиняне, а о политике экономической колонизации США Армении. Соколовы и ему подобные господа, которых вскоре здесь объявится не один десяток, — лишь наладчики механизмов присвоения и высасывания денег, а Пашинян всего лишь дворецкий в доме, в котором ему было доверена народом роль хозяина, а он взял да перерядился в более привычный его натуре образ лакея на службе новоявленных хозяев, которых он же приволок в наш с вами общий дом.

Трамп сказал — Пашинян сделал: вот, по сути, и вся схема политических и экономических процессов, которые происходят в республике. Но даже не это вызывает возмущение. В конце концов, все мы понимаем, на чем держится геополитическая и геоэкономическая система в мире: сильные давят слабых, завлекают в свои сети, отбирают себе лакомые куски и т.д. Всегда так было и будет.

Главный вопрос в нашем случае состоит в другом. А именно: как так получается, что в одном случае мы «сдали русским все свои стратегические объекты», а в другом — «привлекаем в страну западный капитал»? Почему передачу россиянам в управление ТЭЦ, АЭС, желдороги и чего-то там ещё следует считать утратой суверенитета, а дарение права на эксплуатацию всех редкоземельных ископаемых, стратегических путей сообщения, водных ресурсов и т.п. Западу нужно именовать «эффективными мерами», укрепляющими суверенитет страны и гарантирующими ее процветание?

В ЧЕМ ИЛИ В КОМ РАЗНИЦА? А РАЗНИЦЫ НИ В ЧЕМ И НИ В КОМ — АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ. В обоих случаях имеем дело со все той же колонизацией, разве что колонизаторы являются нам под разными масками и именами. Первые сейчас нехотя, но уходят, а вторые рвутся к нам со зверским аппетитом. Причем «вторые» непременно переплюнут «первых» по алчности, ибо еще есть фронт деятельности, до которой предшественники просто еще не успели добраться.

И пока «гордые погосы» с восхищением наблюдают за процессом «национализации» царукяновских богатств, пока они с пеной у рта рассуждают о том, как предательски «бывшие» раздарили России наши стратегические объекты и разбазарили суверенитет, страна аккурат в эти самые дни вступает в эпоху самой настоящий колонизации.

Откуда же знать «гордым погосам», что царукяновские предприятия вместе с его крокодилами да фазанами и десяток простаивающих объектов, некогда переданных «бывшими» «подлой  Москве», — сущие крохи в сравнении с тем, что прямо сейчас уносят из-под нашего носа «добрые друзья» из Запада? А уносят они, поверьте, все самое ценное. Благо, перебежчик-дворецкий подвернулся весьма сговорчивый и щедрый…

НОВОСТИ

Член АРФ «Дашнакцутюн», общественный деятель Ара Нахшкарян помещен под домашний арест
Может ли оппозиция пригласить Гарегина II в парламент? Мнения разных фракций
В честь Джанеса Назаряна в Баку прозвучал гимн Армении (Видео)
Ормузский пролив закрыт, а проход танкеров только по согласованию – КСИР
У пострадавших после массового отравления на свадьбе в Лори обнаружен стафилококк
Ближний Восток, Турция и ЕС: почему ООН считает Кипр новой точкой риска
Судьи подсуживают хозяевам? Вторая медаль Армении на ЧМ в Баку
Центральный совет «Ай Дата» АРФД отреагировал на заявление Захаровой
«Мы отметелим их по полной программе»: Трамп опять угрожает Ирану
Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом
Moody’s повысило прогноз экономического роста Армении в 2026–2027 гг. до 5,5%
«Сурик ни в чем не виноват»: Папикян и Саркисян сохранят свои посты
Климатическое ЧП: на популярных курортах Турции бушуют лесные пожары (Видео)
Чего и следовало ожидать: «ГД» не пригласит Католикоса Гарегина II на первое заседание НС
«Не захотел»: Пашинян признал, что не дождался поздравлений от Путина
CМИ: Нетаньяху отказался встречаться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне
Слухи подтвердились: Макунц станет главой аппарата Никола
«Если вопрос не будет решен»: Пашинян предрек начало конца ЕАЭС
Заседание «ГД»: Лулу выдвинута кандидатом на пост главы комиссии НС по здравоохранению
Эхо Вардавара: В Армении завели дело против российской блогерши  

Читайте также

ГЛАВНОЕ.

Центральный совет «Ай Дата» АРФД отреагировал на заявление Захаровой

Центральный совет «Ай Дата» Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» распространил заявление, в котором…

29.07.2026

ГЛАВНОЕ.

ВБ: Ограничения на экспорт молочной продукции в Россию – серьезный риск для Армении

Постепенное расширение ограничений со стороны России может выйти за рамки чистой торговли…

29.07.2026

ПОЛИТИКА

ИЗУЧАЙТЕ ЖИВОПИСЬ

Пашинян позвонил Путину после того, как прочитал «Евгения Онегина». Решил, наверное, что…

29.07.2026

ГЛАВНОЕ.

В РАБСТВЕ СОБСТВЕННОЙ ЛЖИ: ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В КРЕМЛЬ ОБНУЛИЛ ИЛЛЮЗИИ ПАШИНЯНА

«Ложь – удел рабов, свободные люди должны говорить правду». Эта максима великого…

29.07.2026

ГЛАВНОЕ.

МЕНЯЕТСЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ ЕС, ЧТО НАВЯЗЫВАЮТ РА ЕВРОПЕЙСКИЕ КУРАТОРЫ?

Миссия (EUPM Armenia), как уже сообщалось, будет консультировать власти РА в деле…

29.07.2026

ГЛАВНОЕ.

Рубинян вводит ограничения профессиональной деятельности СМИ – Марианна Каграманян

Рубен Рубинян, еще не вступив в полномочия председателя НС, решил ограничить профессиональную…

29.07.2026

ГЛАВНОЕ.

«ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО»: АШОТЯН ПРЕДЛОЖИЛ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОППОЗИЦИИ

Заместитель председателя Республиканской партии Армении, находящийся под арестом Армен Ашотян опубликовал из…

28.07.2026

ПОЛИТИКА

ПОЛНЫЙ ШОКОЛАД

Наверное, мало для кого уже секрет, что из Лондона и Вашингтона оказывалось…

28.07.2026

ПОЛИТИКА

МЭР ГЮМРИ НЕ ЗАКЛЮЧАЛ СДЕЛКУ С ПАШИНЯНОМ. КАК ДОЛГО САРИК ПРОБУДЕТ В ДЕПУТАТСКОМ КРЕСЛЕ?

Укрупнение и без того крупной общины Горис за счет присоединения деревень Тех…

28.07.2026

ГЛАВНОЕ.

Бениамин МАТЕВОСЯН: КАК ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЙ РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ ПОКИНЕТ АРМЕНИЮ, ЕС ПОТЕРЯЕТ ИНТЕРЕС К НЕЙ

Текущий внешнеполитический курс Еревана всё чаще становится объектом жесткого экспертного разбора. Официальные…

28.07.2026