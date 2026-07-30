Тигран Абрамян: Армянофобия в Азербайджане возведена в ранг госполитики

С самого начала было очевидно, что участие армянских спортсменов в проходящем в Баку чемпионате по греко-римской борьбе не могло проходить в обычной обстановке.

Однако я хочу обратить внимание на другое.

Свист и выкрики, раздавшиеся во время церемонии награждения нашего борца Джанеса Назаряна, возможно, были ожидаемы. Но они напоминают и о куда более серьезных вещах.

Армянофобия и враждебность по отношению к армянскому народу в Азербайджане возведены в ранг государственной политики и поставлены на институциональную основу. И, кстати, даже в условиях относительной стабильности Баку не сделал в этом вопросе ни шага назад.

Во-вторых, очевидно, что в условиях азербайджанской диктатуры, если бы у властей было такое желание, хулиганские выходки с трибун были бы пресечены. Однако азербайджанская мелочность проявилась даже здесь.

Выражаю поддержку нашим спортсменам, прекрасно понимая, что значит находиться во враждебном Азербайджане, выходить на арену в такой атмосфере и побеждать.

Секретарь парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абрамян

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