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Информагентства

Тигран Абрамян: Москва идет на прямое обострение игры

Секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Национального Собрания Армении 8-го созыва Тигран Абрамян считает, что состоявшийся 27 июля телефонный разговор премьер-министра РА Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, а также последовавшие за ним официальные заявления сторон свидетельствуют об углублении существующих разногласий между Ереваном и Москвой.

«Телефонный разговор Пашиняна и Путина, а также последовавший за ним обмен официальной информацией показывают, что существующие проблемы не только не решаются, но и показывают тенденцию к дальнейшему углублению.

Если власти Армении пытаются реализовать курс на конфронтацию в завуалированной форме, то Москва, напротив, идет на прямое обострение игры.

Очевидны два обстоятельства.

Во-первых, Москва стремится сделать вопрос проведения референдума в Армении частью политической повестки, поставив перед Ереваном выбор: Европейский союз или Евразийский экономический союз?

Во-вторых, создается впечатление, что Россия установила для Армении определенный срок, в течение которого ожидает ответа на выдвинутые ею вопросы. После этого Москва намерена действовать значительно жестче.

Помимо множества других угроз и поводов для беспокойства, проблематично то обстоятельство, что в условиях жесткого противостояния, по крайней мере на данном этапе, страдают обычные граждане», – написал Абрамян.

Напомним, пресс-служба правительства Армении сообщила, что Никол Пашинян и Владимир Путин в ходе телефонного разговора 27 июля обменялись мнениями о проблемах, возникших в двусторонних экономических отношениях. «Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат договорно-правовой базе Армения — Россия и правилам Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», – говорилось в сообщении.

Пресс-служба Кремля в свою очередь указала, что в разговоре была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили по телефону заявление, которое недавно было принято лидерами стран ЕАЭС по республике, а также необходимость скорейшего проведения в Армении референдума, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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