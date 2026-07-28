Трамп о позиции Нетаньяху по F-35 для Турции: никто не будет говорить мне, что продавать

Президент США Дональд Трамп отверг возражения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху против возможных поставок истребителей F-35 Анкаре, заявив, что никто не может указывать Вашингтону, какое оружие и кому поставлять.

7 июля президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявлял, что Вашингтон отменит санкции, введенные против Анкары после приобретения российских С-400. Агентство Reuters поясняло, что власти США рассматривают возможность возвращения Турции в программу истребителей F-35, поставки которых в страну были запрещены с 2020 г.

«Он мой друг (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – ред.), и никто не будет говорить мне, что мы должны или не должны продавать. Турция была для меня потрясающим союзником», – сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о возражениях Нетаньяху против продажи истребителей F-35 Турции.

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. Вслед за этим Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). В декабре 2025 года глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что президент США распорядился начать процедуру по отмене санкций CAATSA.

Sputnik Армения