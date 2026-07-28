Трамп поделился статьей о стратегической роли Азербайджана

Президент США Дональд Трамп поделился в соцсети Truth Social статьей о стратегической роли Азербайджана.

Член Конгресса США от Республиканской партии Абрахам Хамадех опубликовал на портале Newsmax статью о своем визите в Азербайджан, встрече с президентом Ильхамом Алиевым и стратегическом значении Азербайджана.

Конгрессмен назвал Азербайджан надежным партнером США и подчеркнул стратегическое значение страны как энергетического производителя, транспортного узла и важного участника региональной безопасности.

Хамадех посетил Азербайджан в июне. В ходе встреч обсуждались армяно-азербайджанский мирный процесс, азербайджано-американские отношения, региональная безопасность, вопросы экономического сотрудничества и др.

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