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Информагентства

Трамп принял Зеленского и Нетаньяху: в Белом доме встречи назвали продуктивными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ключевых темах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

По словам Зеленского, переговоры были посвящены, в частности, возможности производства в Украине перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, а также другим инициативам, которые могут помочь усилить защиту страны. Украинский лидер также заявил о необходимости активизации дипломатических усилий для достижения мира. По его словам, команды двух стран продолжат согласовывать детали дальнейшего взаимодействия.

В начале встречи Зеленский выразил Трампу соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его «настоящим другом Украины». «Благодарен Соединённым Штатам за сильную поддержку», – добавил Зеленский, поблагодарив США за поддержку Украины.

Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу в Овальном кабинете Белого дома, которая продолжалась около полутора часов, передаёт The Times of Israel. В администрации США заявили, что переговоры прошли «позитивно и продуктивно».

В переговорах также приняли участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Официальных подробностей содержания переговоров сразу после встречи опубликовано не было. Ранее сообщалось, что лидеры планировали обсудить ситуацию вокруг Ирана, присутствие израильских сил на юге Ливана и расширение «Авраамовых соглашений» о нормализации отношений Израиля с арабскими странами.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также заявила, что встреча Трампа с Нетаньяху и отдельные переговоры американского президента с украинским лидером Владимиром Зеленским были «позитивными и продуктивными».

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