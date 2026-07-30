Тренер закрытого властями «Олимпавана» предостерег о возможных последствиях, вплоть до взрыва в бассейне

Тренер закрытого властями Армении «Олимпавана» Эрик Оганян предостерег о возможных последствиях, вплоть до взрыва в бассейне.

Как сообщалось ранее, перед зданием правительства проходит акция протеста работников «Олимпавана». Спортивный комплекс закрыт в рамках уголовного производства в отношении предпринимателя и главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

тренер по смешанным боевым единоборствам Эрик Оганян подчеркнул, что требование собравшихся – дать возможность пойти на работу, так же, как это делают сотрудники правительства, полиция, итак далее. Пока судьба «Олимпавана» покрыта тайной, непонятно, ни когда откроется спорткомплекс, ни откроется ли вообще.

«11 лет проработал там. Ничего другого не хотим, всего лишь пойти на работу. Оставили нас без дела, чем это закончится? Хотим зарплату получать. Что нам, искать какой-то спорткомплекс, который работает с правительством, туда идти работать? Нам не отвечают, не говорят, получим ли мы зарплату. Хотим лишь получить заработанное в прошлом месяце, ничего больше. Требовать у семьи Царукян тоже не можем, сами видите, в каком они состоянии. Работаю с 14 лет. Имею большой опыт. Теперь вынужден слоняться, без дела потому что они так решили. Почему нам не дают работать? Пусть делают свою работу и позволят нам делать свою работу. При этом требование платить кредиты никто не отменял», — возмутился Оганян.

В «Олимпаване» десятки работников и более сотни воспитанников. 15 августа в Абу-Даби предстоят соревнования, а спортсмены лишены возможности тренироваться.

Более того, поскольку здание опечатано и заходить строго воспрещается, непонятно, что творится внутри. По словам тренера, в бассейне могут начаться реакции с хлором и произойти взрыв.

Что касается тех, кто взял абонемент, то для них тоже плохая новость: заплаченные деньги скорее всего пропадут. «Либо приходите и требуйте. Есть семьи, которые взяли пакет на год, это более 1 млн драмов», – заметил Оганян.

News.am