Третья победа: армянские юноши продолжают успешно стартовать на ЧМ в Баку

Армянские борцы одержали три победы в стартовых поединках чемпионата мира U17 по греко-римской борьбе, который проходит в Баку, сообщает пресс-служба Федерации борьбы Армении.

Вазген Мнацаканян (до 65 кг) победил иранского борца со счетом 7:4. Решающие четыре балла армянский спортсмен заработал за несколько секунд до окончания поединка. Гегам Егиазарян (до 55 кг) уверенно победил соперника из Украины, а действующий чемпион Европы U17 Ваге Овеян (до 80 кг ) одержал победу над грузинским борцом Лукой Буиглишвили.

В первый соревновательный день Армению также представляют: Арарат Аветисян (до 48 кг); Гегам Егиазарян (55 кг); Вазген Мнацаканян (65 кг); Хачик Хачатрян (110 кг).

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