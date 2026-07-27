Трое погибших в крупном ДТП в Арарате – члены одной семьи

Погибшими в результате трагической аварии, произошедшей накануне в Арарате, были трое членов одной семьи.

Из находившихся в машине спаслась только невестка семьи, которая сейчас находится в тяжёлом состоянии. В беседе с корреспондентом Новости Армении — NEWS.am в Покр Веди рассказали, что одной из погибших была 56-летняя Седа Гукасян. Женщина только что вернулась из России с заработков. В машине находились четыре человека: Седа, её сестра Белла, сын Беллы и невестка. Они ехали из Покр Веди на машине в село Арарат, в родительский дом Седы и Беллы, когда произошёл несчастный случай.

Ранее мы сообщали, что находившиеся в другой машине были жителями Айгавана — супругами, которые направлялись работать в свой виноградник. Супруги также находятся в тяжёлом состоянии, они госпитализированы.

26 июля в 19:56 в областной центр оперативного управления Арарата поступил сигнал о том, что в населённом пункте Айгаван произошло ДТП с возгоранием.

Выяснилось, что на автодороге М-2, на мосту, соединяющем населённые пункты Егегнаван и Айгаван, столкнулись автомобили марок «Toyota», «VAZ» и «Volkswagen», в результате чего в автомобиле марки «Volkswagen» вспыхнул пожар. До прибытия спасателей на место вызова 4 пострадавших были госпитализированы.

Пожар был локализован в 20:13, потушен — в 20:20. Автомобиль сгорел, спасатели обнаружили в машине тела 3 граждан.

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