Турция начала реконструкцию железнодорожного участка к армянскому Гюмри

В Турции началась реконструкция железнодорожного участка, ведущего к армянскому городу Гюмри. Об этом сообщил мэр города Акьяка Эрдугер Топтас.

По его словам, восстановительные работы займут порядка двух-трех месяцев. Уже объявлен тендер на строительство, в том числе грунтовой дороги от Акьяки до Гюмри.

Топтас заявил, что восстановление железнодорожной инфраструктуры принесет экономическую выгоду обеим странам и откроет возможности для сотрудничества в сельском хозяйстве и промышленности.

Отметим, что в конце мая премьер Никол Пашинян заявлял, что правительство Армении в скором времени начнет реконструкцию железных дорог в районе Ерасха и Гюмри-Акьяка.

Sputnik Армения