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Информагентства

УЕФА объявил бойкот всем турнирам под эгидой ФИФА

Все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций решили бойкотировать участие в турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте УЕФА.

Причиной стало решение президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам.

Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается.

Ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе», — говорится в заявлении УЕФА.

News.am

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