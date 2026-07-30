Украина атаковала склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по логистическим центрам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В ночь на 30 июля украинские дроны атаковали склад компании в Пензенской области. «По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», – сообщил глава региона Олег Мельниченко. Он добавил, что на территории объекта наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем. В пресс-службе Wildberries заявили об изменении логистических цепочек и временном прекращении приема и отгрузки товаров с пострадавшего склада. Согласно данным компании, логистический комплекс под Пензой является крупным распределительным центром, обслуживающим Приволжский федеральный округ. На данный момент его площадь составляет около 90 тыс. кв. метров. После завершения второй очереди предполагалось, что она увеличится до 180 тыс. кв. метров.

Также утром украинские беспилотники атаковали «одно из предприятий» в Удмуртии, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова. «По оперативным данным, пострадавших нет. На месте дежурят кареты скорой помощи. Там же работают все оперативные службы», – отметила Абрамова. В Wildberries заявили, что под удар попал логистический объект в Сарапуле. После атаки возникло возгорание. Однако персонал склада был заблаговременно эвакуирован, благодаря чему удалось избежать жертв. Площадь логистического центра Wildberries в Сарапуле составляет более 50 тыс. кв. метров.

ВСУ начали бить по складам российского маркетплейса 18 июля. С учетом двух последних атак украинские дроны поразили в общей сложности 15 распределительных центров. До этого «Верстка» подсчитывала, что из строя были выведены более 15% всех складских помещений Wildberries, или 860 тыс. кв. метров. Самой крупной потерей для компании стал склад в подмосковной Электростали, где выгорело 250 тыс. кв. метров, а также погиб один сотрудник. Еще около 170 тыс. кв. метров складских помещений попали под удар беспилотников утром 29 июля в Рязани. При этом четыре атаки ВСУ обошлись без возгораний. Это удары по объектам в подмосковном Коледино, Екатеринбурге, Воронеже и Зеленодольске в Татарстане.

На этом фоне Wildberries стал искать свободные склады, но собственники объектов не готовы подписывать новые договоры аренды с маркетплейсов из-за рисков атак дронов, говорили источники «Коммерсанта» на рынке. Кроме того, по данным источников Reuters, владелица Wildberries Татьяна Ким попросила о поддержке правительство. В частности, она обсуждает налоговые льготы, которые должны помочь расплатиться маркетплейсу с пострадавшими предпринимателями.

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