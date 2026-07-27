Усилия посредников по возвращению США и Ирана к переговорам увенчались успехом

Посредники добились прогресса в усилиях по возвращению США и Ирана к переговорам. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных региональных чиновников.

«Посредники добились прогресса в усилиях по возвращению Соединенных Штатов и Ирана к переговорам и предотвращению полномасштабной войны на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

Как заявили агентству чиновники, возглавляемые Катаром и Пакистаном посредники работают над преодолением расхождения во взглядах между Вашингтоном и Тегераном, чтобы вернуться к соглашению о прекращении огня. Один из региональных чиновников описал прогресс, достигнутый в усилиях по посредничеству, как «значительный», и заявил, что посредники работают с Ираном и Оманом над механизмом управления проходом судов через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что соглашение о прекращении огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Sputnik Армения