У пострадавших после массового отравления на свадьбе в Лори обнаружен стафилококк

У нескольких пострадавших после массового отравления в Лорийской области обнаружен стафилококк. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

У заболевших были взяты анализы, а на объекте – образцы пищевых продуктов и утвари для проведения лабораторных исследований.

Всего за медпомощью обратились 22 человека, их состояние на данный момент удовлетворительное. У пациентов наблюдались симптомы, характерные для острой кишечной инфекции – преимущественно диарея и рвота, при этом высокой температуры не было.

Всем заболевшим была оказана необходимая медицинская помощь.

После завершения лабораторных исследований будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, 26 июля в принадлежащем частному предпринимателю Меружану Асланяну банкетном зале Lori Peak, расположенном в общине Чочкан Лорийской области, состоялась свадьба. Через несколько часов после мероприятия у его участников появились симптомы пищевого отравления. Деятельность объекта приостановлена, владельцу назначен срок для устранения выявленных нарушений.

Sputnik Армения