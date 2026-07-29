ФСБ обвинила основателя Telegram в «содействии терроризму» и объявила в розыск

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в «содействии террористической деятельности» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), сообщила Федеральная служба безопасности России. Он объявляется в международный розыск.

По версии ФСБ, администрация мессенджера не удаляет каналы, чаты и боты, которые используются «украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями» для подготовки «диверсионно-террористических актов, массовых убийств» и кибермошенничества в России. Последствиями этого стали «многочисленные человеческие жертвы» и «многомиллиардный» ущерб, отметили в ФСБ.

В качестве примера ФСБ привела чат-бот «Дайвинчик», где, по ее данным, сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились с российскими парнями и вовлекали их в теракты. С июля 2025 года в 16 регионах РФ задержали 46 пользователей сервиса в возрасте от 12 до 22 лет, которые нападали на полицейских и совершали поджоги, утверждают в ФСБ.

В конце 2025 года чат-бот «Дайвинчик / Leo – знакомства, общение и новые друзья» внесли в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Поводом стала «информация, относящаяся к категории: детская порнография и ЛГБТ-пропаганда», которая до сих пор не удалена, подчеркнули в ФСБ. В свою очередь Следственный комитет заявил, что добивается блокировки бота.

Дуров проживает в ОАЭ – эта страна выдает людей, которых разыскивают в России. На родине ему грозит пожизненное лишение свободы.

В апреле Павел Дуров рассказал, что по старому адресу в России ему прислали повестку как «подозреваемому». До этого, 24 февраля, пропагандистские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщили о расследовании в отношении основателя Telegram по делу о «содействии террористической деятельности». «Российская газета» и «Комсомольская правда» утверждали, что после начала войны Telegram стал «главным инструментом спецслужб стран НАТО и киевского режима», а также ссылались на данные о более чем 153 тыс. преступлений, совершенных в России с использованием мессенджера, включая убийства девяти высокопоставленных военных.

Дуров связывал эти обвинения со стремлением российских властей ограничить свободу слова и заблокировать Telegram в стране. «Печальное зрелище – государство, боящееся собственного народа», – говорил он.

News.am