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Информагентства

Фигурант дела об убийстве создателя батальона «Арбат» Вараж Манукян получил 22 года

Второй западный окружной военный суд приговорил Ваража Манукяна к 22 годам лишения свободы по делу о теракте в ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, передает РИА Новости.

«Признать Манукяна виновным и назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы», – огласил решение судья.

Суд постановил, что первые шесть лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

Помимо этого, в доход государства конфискован автомобиль Mercedes, на котором фигурант перевозил самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что рассмотрение дела проходило в закрытом режиме по ходатайству гособвинителя.

Как установило следствие, не позднее марта 2024 года неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР Минобороны Украины разработали план совершения теракта в Москве. Целью посягательства был выбран общественный деятель Армен Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года.

По версии СК, Вараж Манукян, Паруйр Матевосян и другие соучастники наблюдали за потерпевшим, изучали маршруты его передвижения и охрану, а также проводили видеосъемку. Манукян обеспечил перевозку и хранение самодельного взрывного устройства.

В феврале 2025 года Матевосян увидел, как Саркисян заходит в подъезд одного из корпусов жилого комплекса «Алые паруса», после чего Манукян дистанционно активировал взрывное устройство, которое было заложено в лифте дома. Саркисян и исполнитель погибли на месте, еще трое пострадали. Кроме того, значительный имущественный ущерб нанесен управляющей компании.

В отношении Матевосяна дело было прекращено в связи с его смертью.

Sputnik Армения

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