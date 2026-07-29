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Информагентства

Центральный совет «Ай Дата» АРФД отреагировал на заявление Захаровой

Центральный совет «Ай Дата» Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» распространил заявление, в котором говорится:

«Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могла быть вовлечена в конфликт вокруг Карабаха, поскольку Армения не признавала данную территорию ни частью своей территории, ни независимым государством. По ее словам, Ереван пытался задействовать механизмы организации, однако для этого не было правовых оснований. Захарова подчеркнула, что в таких условиях ОДКБ не могла вмешаться.

Необходимо зафиксировать, что во время 44-дневной войны Армения не обращалась в ОДКБ. Также неверным является категоричное утверждение о том, что «Армения не признавала данную территорию […] независимым государством», как ошибочно заявляли ранее и некоторые высокопоставленные должностные лица Армении, делая аналогичные заявления. Столь же неверно утверждать, что Республика Армения полностью, де-юре, признала Республику Арцах независимым государством.

В действительности государства – сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и Французская Республика, действуя в качестве сопредседателей, всегда выступали против любого урегулирования карабахского вопроса за пределами процесса Минской группы ОБСЕ. Они активно пытались препятствовать как процессу международного признания Республики Арцах, так и попыткам перенести урегулирование вопроса на другие площадки.

Следует напомнить, что главным обязательством посредников всегда было полное исключение любого проявления применения силы или угрозы ее применения в процессе урегулирования конфликта.

Республика Армения официально, де-юре, в одностороннем порядке не признавала Республику Арцах независимым государством, чтобы сохранить возможность для переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.

Однако на практике Армения рассматривала Арцах как фактически состоявшееся государство и поддерживала с ним широкую систему отношений, присущую государственным и межгосударственным связям, включая дипломатическое представительство, межгосударственные кредиты, межправительственные, межпарламентские и межведомственные соглашения, обмен официальными делегациями и взаимное признание государственных должностей.

Ошибочным и искажающим факты является заявление руководителя пресс-службы МИД Азербайджана в ответ на слова представителя России в Москве о том, что якобы «Карабахский регион всегда признавался международным сообществом, включая Российскую Федерацию, неотъемлемой частью Азербайджана».

Все предложения по урегулированию, представленные государствами – сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в частности начиная с ноября 2007 года, предусматривали дорожную карту реализации права народа Нагорного Карабаха на самоопределение.

Мы считаем необходимым внести эти уточнения и разъяснения как для нашего народа, так и для международного сообщества, поскольку именно на основе этих фактов также строится требование народа Арцаха о реализации права на возвращение, закрепленного Международным судом ООН. Структура «Ай Дат» АРФД всеми своими возможностями поддерживает реализацию этого права».

Aysor.am

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