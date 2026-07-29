Число выдворенных из России мигрантов за год увеличилось на 65%

Из России выдворили 43,7 тысячи мигрантов за первое полугодие 2026 года – это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если ранее решение о выдворении принималось только судом, то с февраля 2025 года полиция может делать это во внесудебном порядке, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что до 2025 года выдворение применялось исключительно по решению суда. В феврале 2025 года вступил в силу федеральный закон, который наделил МВД правом принимать такие решения во внесудебном порядке.

Ранее в России вдвое увеличили список административных правонарушений, по которым можно депортировать мигрантов.

Sputnik Армения