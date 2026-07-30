Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

Согласно обновленным данным, жертвами землетрясения в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю стали 28 человек, сообщает телеканал NHK.

Генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара в ходе пресс-конференции подтвердил, что по состоянию на 06:30 утра (00:30 по Москве) четверга в результате серии землетрясений в регионе Кюсю погибли 28 человек.

Ранее сообщалось о 18 жертвах.

Во вторник сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото, наиболее сильные толчки ощущались в городах Уки и Кикава.

News.am