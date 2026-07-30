Член АРФ «Дашнакцутюн», общественный деятель Ара Нахшкарян помещен под домашний арест сроком на два месяца. Об этом сообщила адвокат Рипсиме Гаспарян.

Нахшкарян был задержан ранним утром 29 июля и доставлен в Антикоррупционный комитет. По утверждению правоохранительной структуры, была раскрыта новая схема подкупа избирателей, в которую якобы был вовлечен один из кандидатов в депутаты от оппозиционного блока «Армения».

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании более строгой меры пресечения – ареста сроком на два месяца.

Отметим, что Ара Нахшкарян – глава гюмрийского офиса Армянского образовательного и культурного союза, он был кандидатом в депутаты от блока «Армения».

Sputnik Армения