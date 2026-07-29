Что Генпрокуратура хочет конфисковать у Царукяна – перечень

Генеральная прокуратура требует конфисковать у Гагика Царукяна и аффилированных с ним лиц недвижимость, корпоративные права и финансовые средства.
Согласно сообщению, это:
75 объектов недвижимости, в том числе 52 квартиры в районе Нор Норк, 5 квартир на улице Абовяна, 11 квартир в Котайкской области и другое недвижимое имущество.
– рыночную стоимость 10 объектов имущества.
–42 транспортных средства.
– доли участия в 38 юридических лицах, среди которых ООО «Мульти Груп Концерн»,
ООО «Мульти Автотранс», ООО «Онира клаб» и другие юридические лица.
Сумма заявленного денежного требования составляет 105.865.865.226 драмов.
Начальник управления по делам о конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры Корюн Серобян напомнил об удовлетворенном ходатайстве прокуратуры, согласно которому в качестве меры по обеспечению иска управление ЗАО «Араратцемент» было передано государству.
News.am