Что Генпрокуратура хочет конфисковать у Царукяна – перечень

Генеральная прокуратура требует конфисковать у Гагика Царукяна и аффилированных с ним лиц недвижимость, корпоративные права и финансовые средства.

Согласно сообщению, это:

75 объектов недвижимости, в том числе 52 квартиры в районе Нор Норк, 5 квартир на улице Абовяна, 11 квартир в Котайкской области и другое недвижимое имущество.

– рыночную стоимость 10 объектов имущества.

–42 транспортных средства.

– доли участия в 38 юридических лицах, среди которых ООО «Мульти Груп Концерн»,

ООО «Мульти Автотранс», ООО «Онира клаб» и другие юридические лица.

Сумма заявленного денежного требования составляет 105.865.865.226 драмов.

Начальник управления по делам о конфискации имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры Корюн Серобян напомнил об удовлетворенном ходатайстве прокуратуры, согласно которому в качестве меры по обеспечению иска управление ЗАО «Араратцемент» было передано государству.

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