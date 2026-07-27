Экономист: Не в интересах России лишать Армению газа

Россия не будет спешить лишать Армению газа. Она попросту не захочет лишаться своих рычагов давления и влияния. Об этом Новости Армении – NEWS.am заявил 27 июля глава Союза работодателей, экономист Гагик Макарян.

Тем не менее, как отметил эксперт, у армянской стороны в случае подобного развития событий имеется три альтернативы.

«Одна из альтернатив – это туркменский газ. Вторая альтернатива, которая меня обрадовала, это иранский газ. Недавно наш министр территориального управления и инфраструктур посетил Иран. Произошли серьезные обсуждения, были выдвинуты интересные проекты. К слову, это весьма серьезные стратегические проекты. К примеру, речь шла в том числе о строительстве Мегринской электростанции. Самое главное то, что Иран готов увеличить поставки газа в Армению», — сказал Макарян.

Третьей альтернативой экономист назвал солнечную энергетику. По его мнению, в случае реализации данного проекта значительную часть производства, а также быта можно будет перенаправить на солнечную энергетику, сняв их таким образ с газовой иглы.

Однако тарифы на электричество должны быть существенно снижены. «Только это может оправдать национализацию «Электросетей Армении». Если этого не произойдет – признание компании первостепенным общественным интересом потеряет всякий смысл», — заметил Макарян.

Он убежден: существенное понижение тарифов должно стать основной целью стратегии Правительства. По его мнению, если ничего не изменится, и управление компанией останется прежним – все потеряет смысл. Тариф при этом, как считает экономист, не должна превысить отметку в 28-30 драмов за кВ/ч.